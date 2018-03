Die Kleeblätter sind die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga West. Aus drei Ligaspielen im Jahr 2018 gab es neun Punkte.

Drei Spiele, neun Punkte – die Oberhausener haben im Jahr 2018 eine Siegesserie gestartet. Darüber hinaus warfen die Kleeblätter zwischen den Ligaspielen nochmal eben die Spitzennmannschaft des KFC Uerdingen mit 2:0 aus dem Niederrheinpokal. Im Halbfinale wartet mit Landesligist FSV Duisburg die letzte Hürde vor einem möglichen Pokalfinal-Kracher gegen Rot-Weiss Essen. Vorausgesetzt der ewige Konkurrent aus der Nachbarstadt bezwingt im Parallelspiel den TV Jahn Hiesfeld (Mittwoch, 19.30 Uhr, Stadion Essen).

„Wir sind sehr froh, dass wir unsere Siegesserie ausbauen konnten“, gab Oberhausens Trainer Mike Terranova nach dem mehr als überzeugenden 3:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf II auf der Pressekonferenz zu verstehen. Verständliche Worte des Trainers, der erst am Freitag seinen Vertrag in Oberhausen um zwei weitere Jahre verlängerte. Wer würde sich denn nicht über die längste Siegesserie der Saison freuen? In der Spielzeit 2017/18 haben die Kleeblätter es erstmals geschafft, drei Ligaspiele am Stück zu gewinnen und die Maximalausbeute von neun Punkten feiern zu können. Dieses Kunststück gelang RWO zuletzt vor genau einem Jahr: Im April 2017 feierte die Mannschaft von Anfang März bis Mitte April sogar sieben Siege am Stück.

Gegen Düsseldorf gefiel nicht nur die Defensivleistung der Mannschaft, sondern gerade die Offensivabteilung um Spieler wie Patrick Schikowski, Philipp Gödde oder Patrick Bauder wusste zu überzeugen. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten die Rheinländer die Gäste aus der Landeshauptstadt auch mit fünf oder sechs Treffern nach Hause schicken können. Dabei war die Offensive noch das Oberhausener Sorgenkind der Hinrunde. 23 Tore aus 17 Spielen in der Hinrunde lesen sich zwar passabel – allerdings blieben die Kleeblätter sechsmal ohne eigenen Treffer.

Durch die wiedergefundene Offensivqualität hat sich RWO still und heimlich auf Platz drei der Tabelle vorgeschoben. Dass die Kleeblätter diese Saison aber noch um den Aufstieg mitspielen werden, ist vermutlich unrealistisch. Der Rückstand auf Tabellenführer Viktoria Köln beträgt fünf Punkte, dabei hat die Terranova-Elf zwei Spiele mehr auf dem Konto. Ins Aufstiegsrennen entscheidend eingreifen können die Kleeblätter zumindest auf dem Papier aber noch: Sowohl gegen Viktoria, als auch gegen den Zweitplatzierten KFC Uerdingen muss RWO noch ran.