Bei Preußen Münster holte sich Viktoria Köln eine 0:2-Schlappe ab.

Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der SCP mit drei Änderungen. Diesmal begannen Iker, Husha und Martin für Heering, Niehues und Flake. Auch die Viktoria baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Amanatidis, Höflich, Arfaoui und Siebertz anstatt Bird, Karagümrüklü, Burovac und Smajli.

Ein Doppelpack brachte Preußen Münster in eine komfortable Position: Kevin Husha war gleich zweimal zur Stelle (16./22.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Timo Siebertz von Viktoria Köln den Platz. Für ihn spielte Millan Burovac weiter (53.). Letzten Endes schlug Münster vor heimischer Kulisse im 19. Saisonspiel Köln souverän mit 2:0.

Der SCP bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten. Die drei Punkte bringen für den Gastgeber keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Die Viktoria musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Kölner verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Viktoria Köln in dieser Saison. Köln fällt nach der Pleite auf den zwölften Tabellenplatz und steht somit auf einem direkten Abstiegsrang. Preußen Münster stellt sich am Sonntag (13:00 Uhr) beim Hombrucher SV vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Viktoria Arminia Bielefeld.