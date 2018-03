Nach dem Highlight-Spiel im Stadion Essen wartet in der Regionalliga West Wegberg-Beeck auf die SG Wattenscheid 09. Der Trainer formuliert einen Appell.

Auf die Frage, ob Farat Toku hin und wieder an den spektakulären 3:2-Sieg bei Rot-Weiss Essen denkt, gibt er eine für ihn typische Antwort. „Wir haben nicht die Champions League gewonnen, sondern ein Spiel“, sagt der Trainer der SG Wattenscheid 09. Auch dafür gebe es eben nur drei Punkte. Und dennoch hallt dieses große Ereignis in seiner Wirkung noch immer nach. Und diesen Eindrücken gilt es nun, im Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck eine andere Wucht entgegenzuhalten - auch ohne die verletzten Felix Clever und Predrag Stevanovic sowie Daniel Neustädter (krank).

„Es ist ein Spagat“, sagt Toku, „erst das Flutlichtspiel an der Hafenstraße, dann bei Minusgraden in der Lohrheide. Ohne Flutlicht.“ Dennoch hat er zu Beginn der Woche einen Appell formuliert. Seine Mannschaft brauche Unterstützung, „nicht nur in den Highlight-Spielen“, merkte der 37-Jährige zusätzlich an. Bei allem Respekt vor Gegner Wegberg: Dieses Duell wird am Samstag (Anstoß 14 Uhr) – mit Blick auf die Atmosphäre – nicht zu den Höhepunkten einer Saison gezählt.

Doch wie schon gegen Rot-Weiss Essen zählen auch gegen den Aufsteiger drei Punkte. „Das wird die Kunst sein“, sagt Toku, „wir müssen uns einbringen, wie wir es am Freitag gemacht haben.“ Um eine „reine Kopfsache“ handele es sich dabei.

Hinter Toku liegt eine Woche, in der er seine Spieler auf dieses Kontrastprogramm vorbereitet hat. „Meine Jungs haben das verstanden. Sie brennen alle darauf, im Kader zu stehen. So wünsche ich mir das. In der Mannschaft brennt ein Feuer.“

Das ist natürlich positiv zu verstehen. Die Motivation ist da – und Toku bastelt an taktischen Kniffen. „Wir werden die Mannschaft in den nächsten Spielen auf einigen Positionen verändern“, verrät er. Es werde aber keine großen Überraschungen geben. „Es geht darum, dass wir für jedes Spiel einen Matchplan haben wollen. Das ermöglichen wir mit taktischen Umstellungen.“

Trainer denkt an Rotation

Toku hofft auf das Vertrauen der Fans in dieses Vorhaben. „Es kann sein, dass ein Spieler, der in der Vorwoche gut gespielt hat, im nächsten Spiel auf der Bank sitzt“, erklärt er, „weil es eben in den entsprechenden Plan passt.“

Das Vorhaben für das Spiel gegen Wegberg: „Wir müssen geduldig sein und im richtigen Moment zuschlagen.“ Also doch wie am vergangenen Freitag.