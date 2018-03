Schalke möchte am Samstag (18:30 Uhr, Sky) die Meisterfeier der Bayern verschieben. Ob Thilo Kehrer schon wieder in Wolfsburg aufläuft, soll er selbst entscheiden.

Beim Abschluss-Training vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Wolfsburg ließ sich Schalkes Trainer Domenico Tedesco nicht in die Karten schauen. Der 32-Jährige setzte eine Spielform auf halbem Platz an: Drei Teams spielten in Turnierform auf zwei große Tore. Es ging ordentlich zur Sache. Kaum verwunderlich: Tedesco hat auf Schalke Luxusprobleme.

„Es gibt in allen Bereichen Spieler, die um Plätze konkurrieren. Das ist das, was uns auszeichnet. Wir haben keinen großen Kader, aber einen hungrigen, und qualitativ guten. Einen Kader, der sich gegenseitig hochschaukelt“, sagt Tedesco. Bei der Entscheidung, wer in die Startelf und wer in den 18er-Kader rückt, kann es „nie den Falschen und nie den Richtigen treffen“.

Trotz der vielen Möglichkeiten, die sein Personal ihm bietet, sieht der Deutsch-Italiener keinen Grund, die Zügel locker zu lassen. Am Freitag wirkte Tedesco sogar ungehalten. „Bewegt euch“, zischte er Richtung Spieler, „wir haben keine gute Raumaufteilung.“ Am Ende der rund 45-minütigen Einheit zeigte sich Tedesco wieder versöhnlich.

Zuspruch für Harit und Embolo

Er nahm sowohl Mittelfeld-Trickser Amine Harit, der beim 1:0 in Mainz wegen seines körperlichen Tiefs gar nicht im Kader war, als auch Stürmer Breel Embolo herzlich in den Arm. Danach sprach Tedesco kurz mit Verteidiger Thilo Kehrer. Der 21-Jährige war nach seiner Augenverletzung voll dabei, bestritt alle Zweikämpfe. Trotzdem ist sein Einsatz heute offen.

„Aus medizinischer Sicht gibt es keine Bedenken“, sagt Tedesco, „aber jetzt liegt es an Thilo. Er muss uns klar sagen, ob es geht.“

Bei Naldo, der Freitag pausierte, steht einem Einsatz nichts im Wege. Talent Weston McKennie muss wegen Oberschenkel-Problemen auf der Sechser-Position passen. Max Meyer, der gegen die kopfballstarken Mainzer nur Reservist war, brennt in Wolfsburg auf sein Comeback. Genau so, wie es Tedesco haben will.