RB Leipzig trifft im Viertelfinale der Europa League auf den französischen Spitzenklub Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Schweizer Nyon.

Die Spiele in der Runde der letzten Acht finden am 5. und 12. April statt, Leipzig hat zunächst Heimrecht. Das Halbfinale wird am 26. April und 3. Mai ausgetragen, das Endspiel steigt am 16. Mai in Lyon.

Der FC Arsenal mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker bekommt es mit ZSKA Moskau zu tun. Dortmund-Bezwinger Red Bull Salzburg muss zunächst bei Lazio Rom ran. Topfavorit Atletico Madrid duelliert sich mit Sporting Lissabon.

Das Viertelfinale im Überblick:

RB Leipzig - Olympique Marseille

FC Arsenal - ZSKA Moskau

Atletico Madrid - Sporting Lissabon

Lazio Rom - Red Bull Salzburg