Eigentlich unglaublich: Als Schalke das letzte Mal in Wolfsburg spielte, hätte Konoplyanka das Spiel um ein Haar verschlafen. Er musste mit dem Taxi aus Berlin anreisen.

Am Samstag spielt Schalke in Wolfsburg – bei Yevhen Konoplyanka werden da ganz besondere Erinnerungen wach. Denn als Schalke vor 16 Monaten das letzte Mal in Wolfsburg spielte, hätte „Kono“ das Spiel um ein Haar verschlafen – eigentlich fast unglaublich.

Schalke war im November 2016 mit dem Zug nach Wolfsburg gefahren: Als die Mannschaft am Bahnhof ausstieg, blieb Konoplyanka im Abteil sitzen – ihm waren auf der Fahrt die Augen zugefallen. Erst, als sich der Zug schon wieder in Bewegung gesetzt hatte, wachte der Ukrainer auf und erschrak: Denn der nächste Halt war Berlin. Konoplyanka musste bis in die Hauptstadt fahren und nahm von dort ein Taxi zurück nach Wolfsburg.

Jetzt fährt Schalke wieder mit dem Zug nach Wolfsburg

Auch diese Panne verbesserte nicht gerade sein Standing bei Vorjahres-Trainer Markus Weinzierl: Er setzte den Stürmer im Spiel bei den „Wölfen“ 90 Minuten auf die Bank – Schalke gewann damals auch so mit 1:0.

An diesem Freitag fährt Schalke nun wieder mit dem Zug nach Wolfsburg, und Kono wird garantiert hellwach sein. Fraglich ist der Einsatz von Weston McKennie wegen leichter muskulärer Probleme.