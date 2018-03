Weil zwei Spieler verletzt ausfallen, bekommt Zagadou in Salzburg eine Bewährungschance in der BVB-Abwehr.

Es waren einige Überraschungen dabei, als gut eine Stunde vor Anpfiff des Rückspiels im Europa-League-Achtelfinale die Aufstellung bekannt wurde, mit der Borussia in die Partie gehen will: Christian Pulisc und Ömer Toprak fehlten im 18-Mann-Kader. Den Angreifer Pulisic hat ein grippaler Infekt erwischt, Innenverteidiger Toprak plagt sich mit muskulären Problemen.

An seiner Stelle rückt Dan-Axel Zagadou in die Startelf, da Manuel Akanji in der Europa League nicht spielberechtigt ist. Für den 18-jährigen Zagadou ist es der erste Einsatz seit November. Neben ihm agiert Sokratis in der Abwehrzentrale, auf den Flügeln verteidigen rechts Lukasz Piszczek und links Marcel Schmelzer. In der Zentrale spielen Mahmoud Dahoud und Gonzalo Castro, für Julian Weigl bleibt erneut nur ein Platz auf der Bank. Die Offensive bilden Marco Reus, Mario Götze und André Schürrle im Mittelfeld, die Sturmspitze gibt Michy Batshuayi. Götze und Batshuayi waren beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zunächst geschont worden.

Auf der Bank sitzen neben Julian Weigl Ersatztorhüter Roman Weidenfeller, Nuri Sahin, Raphael Guerreiro, Alexander Isak, Jeremy Toljan und Maximilian Philipp, der nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Nicht im Kader steht Jadon Sancho, der gar nicht mit nach Salzburg gereist ist, sowie die Verletzten Sebastian Roode (Leistenbeschwerden), Andrey Yarmolenko (Sehnenverletzung im Fuß), Erik Durm (Außenbandriss im Sprunggelenk) und Shinji Kagawa (Verletzung am Knöchel).

Den BVB erwartet in Salzburg eine schwierige Aufgabe – allein schon wegen der Ausgangslage: Nach dem 1:2 im Hinspiel muss ein Sieg mit mindestens zwei eigenen Toren her, um ein Ausscheiden gegen den österreichischen Serienmeister noch zu verhindern. Dazu fordert Trainer Stöger „einen ganz anderen Auftritt“ als bei der verdienten Niederlage im Hinspiel.