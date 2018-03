Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat das Derby gegen den Rivalen Rot-Weiss Essen vorverlegt.

Das ursprünglich für den 29. April terminierte Heimspiel gegen die Essener wird nun am Freitag, 27.04.2018, um 19:00 Uhr im Stadion Niederrhein ausgetragen. Der Grund für die Verlegung der Begegnung ist eine Doppel-Veranstaltung. In unmittelbarer Umgebung findet am Sonntag zeitgleich die Schiffsparade KulturKanal statt. Dafür können sich die Fans nun auf ein Flutlichtspiel freuen.

Darüber hinaus konnten die Oberhausener einen neuen Termin für das abgesagte Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück finden. Die Partie wird am Dienstag, 10.04.2018, um 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein angepfiffen.