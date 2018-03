Am Samstag will der VfL Bochum im Abstiegskampf der 2. Bundesliga in Sandhausen (13 Uhr) den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen.

Die Ausgangslage ist klar. Es ist eng im Keller der Tabelle. Der VfL auf Platz 15 hat nur einen Zähler Vorsprung auf Aue auf dem Relegationsplatz. Die Bochumer können nach den letzten drei Spielen, in denen es zwei Remis und einen Sieg gab, mit Selbstvertrauen zum Tabellensiebten fahren, der auch nur sechs Punkte vor Aue liegt, aber auch nur fünf Zähler hinter Rang drei. Personell muss VfL-Trainer Robin Dutt am Samstag auf Anthony Losilla (Gelbsperre) verzichten. Hinter dem Einsatz von Stürmer Lukas Hinterseer steht noch ein Fragezeichen, er musste zuletzt das Training abbrechen. Robert Tesche ist derweil wieder voll ins Training eingestiegen. Dutt betont vor der Fahrt nach Sandhausen - auch mit Blick auf die Tabellensituation: "Wir versuchen alle, die nötige Ruhe hereinzubringen. Wirklich Ruhe hätten wir aber nur, wenn der Blick auf die Tabelle auch passt. Wir wollen weiter konstant punkten. Dazu muss in Sandhausen unser Pressing erneut stimmen. Wir haben da sehr gute Ansätze gezeigt, ich sehe die Schritte, die die Mannschaft macht. Die Tore müssen noch fallen. Wenn wir in Sandhausen aber 1:0 gewinnen würden, wäre mir das ganz recht." Wer Losilla ersetzen soll, das steht noch nicht fest. Mit Blick auf seinen Kader berichtet Dutt: "Die beste Mannschaft spielt. Dabei ist das Alter nicht entscheidend. Vielleicht ist es bei uns gerade der Fall, dass die älteren Spieler ihre Leistung in dieser Phase besser auf den Platz bringen können. Wir haben aber auch richtig gute junge Spieler im Kader. Vitaly Janelt hat jetzt zum Beispiel seine Chance bekommen und eine sehr ordentliche Partie abgeliefert. Genau diese Spieler wollen wir in der Zukunft weiterentwickeln." 750 VfL-Fans kommen umsonst nach Sandhausen Doch zuvor muss der Klassenerhalt gesichert werden. Um die bestmögliche Unterstützung zu bekommen, hat der Verein sich entschieden, den VfL-Anhängern 15 Busse mit jeweils 50 Sitzplätzen zu sponsern. 750 Fans können so umsonst nach Sandhausen gebracht werden. Nach dem Spiel in Sandhausen ist dann erst einmal frei, denn es steht die nächste Länderspielpause an. Zwei Bochumer sind nach jetzigem Stand auf Reisen. Robbie Kruse ist für Australien im Einsatz, Tom Baack ist für die deutsche U19-Auswahl nominiert.

