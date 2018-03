Am Mittwoch stand in Oberhausen das Viertelfinale im Kreispokal auf dem Plan. Mit drei klaren Spielen und dem 23-Tore-Wahnsinn zwischen dem VfB Bottrop und Adler Osterfeld.

Im Bezirksliga-Duell setzten sich am Ende die Osterfelder durch. Nur 80 Zuschauer waren vor Ort, die erlebten einen unvergesslichen Abend. Diese Partie hätte mehr Zuschauer verdient gehabt. In den 90 regulären Minuten ging es schon heiß her. 4:4 stand es beim Abpfiff. Kevin Wagner und Ali Al-Hakim brachten die Gastgeber früh in Führung, noch vor dem Wechsel glichen die Oberhausener durch Hamid Boukir und Okan Demircan aus.

Nach dem Wechsel ging der VfB erneut in Führung. Kevin Wagener traf per Elfmeter zum 3:2. Acht Minuten später der erneute Konter von den Gästen - Timo Pach traf zum 3:3. Marcel Knizik brachte Bottrop ein viertes Mal in Führung, wieder kam Adler zurück. Diesmal in Person von Tobias Hauner zwei Minuten vor dem Ende. 4:4 - Verlängerung.

Hier ging Osterfeld das erste Mal in Führung. Nils Cartensen traf zum 5:4, ehe Cedric Kroll für die Bottroper zwei Minuten vor dem Ende der Verlängerung das 5:5 erzielen konnte. Es ging ins Elfmeterschießen. Und das war nichts für schwache Nerven.

18 Elfmeter mussten her, dann war eine Entscheidung gefallen. Held des Abends: Osterfelds Torwart Kevin Strauche. Der hielt nicht nur drei Strafstöße, er trat auch zum letzten an und verwandelte zum 12:11. Was für ein Abend. Die 80 Zuschauer haben für ihr Geld ordentlich was geboten bekommen.

Etwas beschaulicher ging es bei den anderen Partien zu. Arminia Klosterhardt gewann 6:0 bei BW Oberhausen- Der SC 1920 Oberhausen setzte sich mit 3:0 bei Barisspor Bottrop durch. Und Sterkrade-Nord gewann 3:1 bei SW Alstaden.

Im Halbfinale trifft am 25. April (19:30 Uhr) der SC 1920 Oberhausen auf Arminia Klosterhardt und Adler Osterfeld muss gegen Sterkrade-Nord ran.