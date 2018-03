Auf den Cronenberger SC erhöht sich der Druck nach der 1:4-Niederlage im Kellerduell der Oberliga Niederrhein gegen den VfB 03 Hilden.

Der CSC nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Ruzic und Mühlhause statt Leber und Appiah. Auch der VfB 03 tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Percoco und Alexandris für Ilkwon und Harouz in der Startformation.

Die Weichen auf Sieg für den VfB 03 Hilden stellte Denis Ivosevic, der in Minute 25 zur Stelle war. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Cronenberger SC schlägt – bejubelten in der 36. Minute den Treffer von Niklas Burghard zum 1:1. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Ivosevic verwandelte in der 57. Minute einen Elfmeter und brachte Hilden die 2:1-Führung. Said Harouz, der von der Bank für Zissis Alexandris kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (63.). Mit einem schnellen Doppelpack (88./89.) zum 4:1 schockte Harouz Cronenberg. Letztlich feierte der VfB 03 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der CSC weiter im Schlamassel. Der Gastgeber musste sich nun schon 14 Mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Cronenberger insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Angriff ist beim Cronenberger SC die Problemzone. Nur 21 Treffer erzielte Cronenberg bislang. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der CSC im Klassement weiter an Boden.