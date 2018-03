Am Mittwoch trennten sich der 1. FC Kaan-Marienborn und die Hammer SpVg unentschieden mit 0:0.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Während bei Kaan-Marienborn diesmal Arslan und Jörgens für Krieger und Schilamow begannen, stand bei Hamm Kroener statt Pihl in der Startelf. Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Patrick Franke das Spielfeld in der 58. Minute für Mike Pihl verließ. Letzten Endes wurde in der Begegnung des 1. FC Kaan-Marienborn mit dem HSV kein Sieger gefunden.