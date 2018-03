Am Wochenende steht in der Regionalliga West der 26. Spieltag auf dem Programm.

Wir haben uns mit Agissilaos "Lakis" Kourkoudialos, dem ehemaligen Präsidenten des KFC Uerdingen vor dem 26. Spieltag der Regionalliga West unterhalten.

Herr Lakis, wie sehr verfolgen Sie noch alles rund um den KFC Uerdingen? Haben Sie noch Kontakt zum Verein?

Selbstverständlich verfolge ich noch die Geschehnisse rund um den KFC Uerdingen. Natürlich verfolge ich dies mittlerweile mit einer gewissen Distanz, aber es freut mich, welch sportliche Entwicklung der Verein genommen hat. Insbesondere freut mich das für die treuen Fans und die Stadt Krefeld. Was mich etwas wundert, das sind die schlechten Zuschauerzahlen des KFC trotz der riesen Aufstiegschance. Wir hatten damals bei unattraktiven Oberligaspielen teilweise mehr Zuschauer in der Grotenburg als heute, wo es um den Aufstieg in die 3. Liga geht. Was da bei der Vermarktung durch die Offiziellen schief läuft, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Zu den Offiziellen des Vereins gibt es keine Kontakte. Mit etlichen Leuten, die mit Herzblut zu dem Verein stehen, immer wieder und auch gerne.

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation in der Regionalliga West?

Die Regionalliga West ist durch die vielen Traditionsvereine eine sehr attraktive Liga. Es war glaube ich jedem klar, dass es mindestens einen Zweikampf um die Spitze geben wird. Überrascht hat mich Alemannia Aachen, die sich trotz einiger Widrigkeiten sehr gut verkaufen. Etwas mehr Kontinuität hätte ich von Borussia Dortmund II erwartet.

Wer steigt Ihrer Meinung nach auf?

Bei diesem grauenhaften Aufstiegsmodus ist das wie eine Lotterie und ganz schwer zu prognostizieren. Daher wage ich keine Prognose.

Überrascht Sie das Abschneiden von Rot-Weiss Essen?

RWE hat man in jeder Saison auf dem Zettel. Der Erfolgsdruck auf Spieler und Verantwortliche ist dort immer sehr groß. Ein solcher Druck kann auch lähmen. Ich bin mir sehr sicher, dass RWE früher oder später aufsteigen wird.



Was machen Sie aktuell mit Ihrer freien Zeit?

Viel freie Zeit hab ich nicht. Wenn es die Zeit aber mal zulässt, verreise ich mit meiner Familie. Darüberhinaus hält mich meine Jüngste ziemlich auf Trapp.

Werden wir Sie noch einmal als Präsident eines Klubs erleben?

Sag niemals nie. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das glaube ich ausschließen. Aber jeder weiß, dass ich fußballverrückt bin. Könnte also sein, dass ich in einem schwachen Moment erwischt werde. Grundsätzlich müsste in diesem Moment aber alles passen.

Den 26. Spieltag tippt Agissilaos "Lakis" Kourkoudialos (Ex-KFC-Präsident):