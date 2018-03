Der FC Schalke 04 hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust von 12,2 Millionen Euro abgeschlossen. Aber Financhef Peter Peters ist dennoch optimistisch.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat das vergangene Geschäftsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 12,1 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Summe lag im Rahmen der Erwartungen und ist in erster Linie auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Zum einen auf das Verpassen des internationalen Wettbewerbs und zum anderen fehlten Schalke im Geschäftsjahr 2017 hohe Transfererlöse, wie sie in den vergangenen Jahren durch die Verkäufe von Julian Draxler (2015) und Leroy Sané (2016) zu verzeichnen waren.

Trotz des Fehlbetrags war Finanzvorstand Peter Peters mit den Geschäftszahlen zufrieden. „Der Verein hat gezeigt, dass er in der Lage ist, ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb zu verkraften.“

Die wirtschaftliche Stärke des FC Schalke 04 lässt sich an einem Umsatz von 240,1 Millionen Euro (Vorjahr: 265,1) ablesen. Der Umsatzrückgang fällt damit geringer aus als zu erwarten war. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Schalke in anderen Bereichen Steigerungen zu verzeichnen hat. Die Erlöse aus den medialen Verwertungsrechten stiegen von 76,1 Millionen auf 81,1 Millionen Euro – und das, obwohl Schalke nicht international vertreten ist.

Ebenfalls stabil waren die Sponsoring-Einnahmen (70,9 Millionen Euro, Vorjahr: 70,4 Millionen Euro). Bei den Einnahmen aus dem Spielbetrieb (Zuschauer) gab es durch eine höhere Zahl an Heimspielen eine Steigerung von 31,1 auf 37,6 Millionen Euro. „Das Wachstum in sämtlichen operativen Umsatzbereichen im Geschäftsjahr 2017 ist ein sehr starkes Signal für die künftige Entwicklung des FC Schalke 04“, so Peter Peters.

Erstmals gestiegen sind nach mehreren Jahren in Folge die Verbindlichkeiten (von 195 Millionen auf 210 Millionen Euro) zum Stichtag 31. Dezember 2017. Das liegt an den begonnenen Umbaumaßnahmen auf dem Vereinsgelände am Berger Feld: Der erste Bauabschnitt kostet 25 Millionen Euro. Diese Summe hat Schalke fremdfinanziert.