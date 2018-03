Die Bilanz von Felix Bastians beim chinesischen Erstligisten Tianjin Teda ist noch durchwachsen. Nach zwei Spielen wartet der ehemalige Bochumer weiter auf den ersten Sieg.

Nach dem 1:1 zum Start gegen Hebei China Fortune folgte eine 0:1-Niederlage gegen Henan Jianye. Der Verteidiger, der im Winter vom Zweitligisten aus Bochum nach China wechselte, spielte beide Male 90 Minuten durch. Im ersten Spiel fehlten vier Minuten zum Sieg, das Tor des Tages bei der Auswärtsniederlage gegen Henan Jianye fiel bereits nach vier Minuten durch den Portugiesen Orlando Sa.

#tianjinteda #bochum #tigerinchina🐯🇨🇳😁 A post shared by Felix Bastians (@felixbastians) on Mar 13, 2018 at 11:28pm PDT

In der 74. Minute musste der Bastians-Klub auch noch Zhao HongLue ersetzen, der mit Gelb-Rot vom Platz flog. Damit steht Tianjin Teda nach Spieltag zwei auf Rang zwölf der Tabelle, am Wochenende steht nun ein Duell mit einem Topstürmer an. Denn Bastians wird es mit Tianjin Quanjian und dem ehemaligen Kölner Anthony Modeste zu tun bekommen, der den FC im letzten Jahr fast im Alleingang in die Europa League schoss.

Dann wechselte er im Sommer für knapp nach 30 Millionen Euro nach China und trifft seitdem auch dort. Im Jahr 2017 traf er in acht Partien sieben Mal. Auf Bastians und seine Defensivkollegen kommt einiges an Arbeit zu. Im ersten Saisonspiel gegen Henan Jianye traf der 29-Jährige beim 4:0 zwei Mal. Dann gab es den Rückschlag. Am zweiten Spieltag verlor Tianjin Quanjian gegen Beijing Renhe FC mit 1:2, Modeste ging leer aus.

Mit Blick auf den Kader wird klar: Tianjin Quanjian hat in den letzten Jahren alleine fünf Transfer gestemmt, die im Bereich von über zehn Millionen Euro lagen. Neben Modeste kamen auch Axel Witsel (Zenit St. Petersburg, 29 Millionen Euro), Alexandre Pato (FC Villarreal, 18 Millionen Euro), Yongpo Wang (Shandong Luneng Taishan, 12,44 Millionen Euro) und Kyung-won Kwon (Al-Ahli Dubai Club, 10,5 Millionen Euro). Der Bastians-Klub hat mit Brown Ideye (für 12 Millionen Euro von Olymp. Piräus) nur einen Spieler in dieser Größenordnung verpflichtet.

Marktwert Tianjin Teda: 12,68 Millionen Euro.

Marktwert Tianjin Quanjian: 48,88 Millionen Euro.