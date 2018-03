Paul Voß, ehemaliger Spieler von Schwarz-Weiß Essen, ist in Australien angekommen. Dort wird der 24-Jährige als Nachwuchstrainer arbeiten. Sein Arbeitgeber: Ein College in Sydney.

Training bei 30 Grad. Die Sonne knallt. Und der Himmel ist strahlend blau. Das ist in Deutschland derzeit eine Utopie, aber in Australien bald schon Alltag für Paul Voß. Der 24-Jährige löste seinen Vertrag beim ETB auf, um in Sydney zu studieren und als Trainer zu arbeiten.

Der Innenverteidiger kam bereits als B-Jugendlicher an den Uhlenkrug. Als U19-Spieler etablierte er sich frühzeitig in der ersten Mannschaft. 2012, kurz nachdem Insolvenzantrag des ETB, absolvierte Voß ein Probetraining beim FC Schalke 04 II. Der Wechsel scheiterte zwar, aber im Folgejahr schaffte er den Sprung in die Reserve von Bayer Leverkusen. Geringe Einsatzzeiten führten zu einem erneuten Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen. Dort wurde er vor allem in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Nach dem Abstieg in die Oberliga, kehrte Voß an den Uhlenkrug zurück. Bei seinem Ex-Verein wurde er schnell wieder zur Stammkraft.

Über die Uni nach Australien

Voß ist auch neben dem Platz sportlich unterwegs. Der 24-Jährige studiert Sportwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. 2016 vertrat er Deutschland bei der Studenten-Europameisterschaft – mit Erfolg. Die Ruhr-Uni-Elf gewann Silber.

Durch seine Uni ist Voß nun auch in Australien gelandet. "Das hat sich über einen Dozenten und einen Kommilitonen (...) ergeben", erzählt er dem Portal "fußballl.de". Noch hat er Zeit, das Training beginnt erst am 19. März. Bisher scheint der 24-Jährige zufrieden zu sein. "Das Schulgelände ist traumhaft schön, die Trainingsgegebenheiten sind sehr gut, die Infrastruktur ist sehr professionell", sagt Voß.

"Positive Rückmeldung, was eine Rückkehr angeht"

Künftig wird er täglich auf dem Platz stehen. Früh morgens, vor der ersten Unterrichtsstunde, wird Voß mit einzelnen Spielern ein Individualtraining absolvieren. Am Nachmittag findet das Mannschaftstraining statt, mit Spielern im Alter zwischen 12 und 13 Jahren. Am Wochenende begleitet Voß seine Schützlinge zu den Spielen..

Das Engagement dauert ein halbes Jahr, bis dahin muss der ETB auf den Innenverteidiger verzichten. Doch Voß ist offen für eine potentielle Rückkehr. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen bekam ich auch positive Rückmeldungen, was eine Rückkehr zu den Schwarz-Weißen angeht", erklärte der 24-Jährige. Seine Arbeit als Trainer kann er dann direkt fortsetzen. Seit 2016 trainiert Voß die U12 von ETB.