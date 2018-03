Im Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen den 1.

FC Köln trennten sich beide Gegner mit einem 1:1-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel bei Köln hatte Bayer 04 Leverkusen schlussendlich mit 4:1 gewonnen.

Während beim Gastgeber diesmal Lamti für Türkmen begann, standen beim FC Bacevac, Jansen und Modler statt Thielmann, Matter und Lemperle in der Startelf. Nach nur 14 Minuten verließ Jacob Anton Jansen vom 1. FC Köln das Feld, Dennis Oduro kam in die Partie. Elmin Heric nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Cedric Gottschalk die Akteure in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Yannik Schlößer von Bayer 04 den Platz. Für ihn spielte Abdul Moursalim Fesenmeyer weiter (49.). 125 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayer 04 Leverkusen schlägt – bejubelten in der 52. Minute den Treffer von Christopher Gavin Scott zum 1:1. Schließlich gingen die Leverkusener und Köln mit einer Punkteteilung auseinander.

Leverkusen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Der Defensivverbund von Bayer 04 steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der FC den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung des 1. FC Köln funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 48-mal zu. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Bayer 04 Leverkusen Fortuna Düsseldorf, während Köln am selben Tag gegen den VfL Bochum das Heimrecht hat.