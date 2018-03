Schalke 04 fällt in dieser Saison als Schnellstarter auf: In den 26 bislang absolvierten Bundesligaspielen gingen die Königsblauen 17-mal mit 1:0 in Führung – nur einmal (beim 1:2 gegen Bremen) punktete Schalke danach nicht.

Am häufigsten schossen Nabil Bentaleb und Leon Goretzka das Tor zur 1:0-Führung (jeweils dreimal), Daniel Caligiuri, Franco Di Santo, Guido Burgstaller und Marco Pjaca besorgten jeweils zweimal das wichtige 1:0, Naldo, Yevhen Konoplyanka und Thilo Kehrer je einmal. Nur in neun Spielen geriet Schalke mit 0:1 in Rückstand (zweimal gegen Bayern sowie in Hannover, Bremen, Hoffenheim, Dortmund, Mönchengladbach, Frankfurt und in Leipzig).

