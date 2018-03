Trotz einiger Ausfälle feiert der FC Kray einen 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Arminia Klosterhardt und bleibt oben dran.

Der Sonntag verlief für Muhammet Isiktas völlig entspannt. Der Trainer des FC Kray sah einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen Arminia Klosterhardt und dazu noch eine überzeugende Leistung. Der Blick auf die Tabelle zeigte zudem: Die Krayer sind auf Rang vier gesprungen.

„Die Jungs haben sehr stark gespielt“, freute sich der Trainer nach der Partie. Vor allem das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft gefiel ihm und auch der starke Zug zum Tor war entscheidend. Schon nach 14 Minuten traf Eugen Pirogov in seinem ersten Spiel von Anfang an für den FC Kray per Seitfallzieher zur Führung. „Das gönne ich ihm. Er macht eine gute Entwicklung“, lobte Isiktas. Maurice Tavio Y Huete packte dann seinen Hammer aus und erhöhte auf 2:0 (38.), „ein Mordsschuss“, schwärmte sein Trainer.

Auch im zweiten Durchgang gaben die Gastgeber den Ton an und sorgte schnell für die Entscheidung. Wieder war es Pirogov, der gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Doch diesmal kam er nicht zum Abschluss, denn er wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ilias Elouriachi sicher (52.).

„Ich musste in der Aufstellung ein bisschen zaubern, weil viele Spieler krank sind und ausfallen. Aber diesmal hat der Zauber funktioniert“, schmunzelt Trainer Isiktas.