Der SV Sodingen zog dem SV Zweckel das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastes.

Sodingen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war Zweckel mit 0:7 krachend untergegangen.

Sodingen startete mit vier Veränderungen in die Partie: Brehm, Bakenecker, Mengert und Kilian für Weber, Aydin, Yigit und Kaminski. Auch der SV Zweckel stellte um und begann mit Klein, Stojcic und Ertürk für Terzis, Özbicerler und Dudek.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Sodingen schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Robert Hansmann zum 1:0. Marco Bakenecker nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Sodingen. Die Sodinger konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim SV Sodingen. Tugrul Aydin ersetzte Tim Kilian, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Aydin, als er das 3:0 für Sodingen besorgte (56.). Tobias Mauroff beseitigte mit seinen Toren (62./64.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Sodingen. Nach abgeklärter Leistung blickte Sodingen auf einen klaren Heimerfolg über Zweckel.

Der Sieg über den SVZ, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SV Sodingen von Höherem träumen.

Der SV Zweckel musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Absteiger insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die formschwache Abwehr, die bis dato 63 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Zweckel in dieser Saison. Der SVZ bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga Westfalen 3. Wann findet der SV Zweckel die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Sodingen setzte es eine neuerliche Pleite, womit Zweckel im Klassement weiter abrutscht.

Der SVZ steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Sodingen mit aktuell 31 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Sodingen zu Mengede 08/20, gleichzeitig begrüßt der SV Zweckel Arminia Marten auf heimischer Anlage.