Am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein gastierte der ETB SW Essen bei der SpVg Schonnebeck. Vor 673 Zuschauern setzten sich die Gäste mit einem 4:1 (2:0)-Sieg durch.

Die Analyse zum Spiel ließ nach dem Abpfiff kaum einen anderen Schluss zu. "Derbys können sie beim ETB", fasste es ein Anhänger der SpVg Schonnebeck nach dem Abpfiff gleichermaßen anerkennend wie enttäuscht zusammen.

Und in der Tat: Nachdem sich die Schwarz-Weißen schon in der Hinrunde über einen Derbysieg gegen den Essener Nachbarn aus Schonnebeck freuen durfte, konnte die Elf vom Uhlenkrug am frühen Sonntagabend wieder jubeln - 4:1 hieß es am Ende des Tages für die Elf von Trainer Manfred Wölpper. Ein dickes Ausrufezeichen und gleichzeitig ein herber Rückschlag für den Vizemeister, der in dieser Verfassung nichts mit dem Aufstieg zu tun haben wird.

ETB-Trainer Wölpper war begeistert und gleichzeitig überrascht vom Auftritt seiner Mannschaft: "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Mannschaft mich wirklich überrascht hat. Ich habe im Vorfeld nicht gedacht, dass wir gegen Schonnebeck so eine Leistung abrufen können. Am Anfang sah es auch nicht so aus, als ob wir hier dreifach punkten könnten", erklärte er nach dem Spiel.

Auch aus Sicht von Schwalben-Trainer Dirk Tönnies sah es zunächst nicht nach einer am Ende so deutlichen Niederlage für seine Mannschaft aus. "Nach den ersten 30 Minuten konnte man mit so einem Ergebnis nicht rechnen", fasste Schonnebecks Trainer die Anfangsphase des Stadtduells zusammen. Kurz vor der Pause gelang den Gästen aus dem Essener Süden durch die Treffer von Marvin Ellmann (39.) und Robin Fechner (45.) dann aber der schnelle Doppelschlag - und Tönnies musste einsehen: "Mit dem Doppelschlag vor der Halbzeit ist das Spiel natürlich in die falsche Richtung gegangen."

Ellmann trifft vom Punkt

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Immer wieder kamen die Schwarz-Weißen gefährlich vor das Tor der Hausherren und machten mit dem 3:0 durch Malek Fakhro (63.) den "Deckel drauf", wie Tönnies es formulierte. Zwar gelang Kapitän Marc Enger nur wenige Minuten später noch der Anschlusstreffer für die Schwalben, für eine heiße Schlussphase konnte Schonnebeck damit aber nicht mehr sorgen. Stattdessen setzte der ETB sogar noch einen drauf, indem Torjäger Ellmann den Ball nach einem Foulspiel vom Elfmeterpunkt ins linke untere Toreck einschob (78.).

Im Anschluss war SW-Trainer Wölpper bemüht, die Freude über die Derby-Überraschung nicht in ungehaltene Euphorie umschwenken zu lassen: "Wir haben sehr gut gestanden und hatten eine sehr gute Raumaufteilung, haben die Räume gut genutzt und dann auch die Tore gemacht. Letztendlich sind es aber nur drei Punkte", fasste er nach dem Schlusspfiff zusammen.