Am Sonntag gelang der U19 des VfL Bochum trotz durchschnittlicher Leistung ein 2:1-Sieg beim MSV Duisburg. Ein wichtiger Schritt in Richtung Endrunde.

Es war wahrlich nicht die beste Saisonleistung der A-Junioren des VfL Bochum. Gegen den MSV Duisburg hatte das Team von der Castroper Straße im Oktober vergangenen Jahres noch klar und deutlich mit 5:0 gewonnen. Diesmal musste sich der Tabellendritte der U19-Bundesliga den Sieg hart erarbeiten.

2:1 hieß es am Ende einer zerfahrenen Partie, in der der Favorit mit dem Pausenpfiff in Rückstand geriet, weil Duisburgs Torjäger Jan Niklas Pia goldrichtig stand. Erst ein Doppelschlag durch Darius Stawski und Michael Martin (67./ 69.) brachte Bochum auf die Siegerstraße. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg verdient", beurteilte VfL-Trainer Dimitrios Grammozis den wichtigen Dreier.

Nach dem enttäuschenden 0:3 gegen die Talente von Bayer Leverkusen in der Vorwoche sah es schlecht aus für den VfL. Es schien auf einen Zweikampf zwischen dem BVB und Schalke 04 hinauszulaufen. Nach diesem Wochenende ist jedoch klar: Schalke ist der Favorit auf Platz eins. Die Königsblauen besiegten die Dortmunder am Sonntag im Stadion Ückendorf mit 4:2.

Der VfL rangiert aktuell auf Rang Drei und liegt noch vier Zähler hinter dem BVB. Aber: Das Team von Dimitrios Grammozis hat noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

Zur Möglichkeit in die Endrunde zu kommen, sagt der von Rot-Weiss Essen umworbene Trainer: "Die Saison ist noch lang. Es sind noch einige Spiele und es kann viel passieren. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, um noch eine Chance zu haben, dabei zu sein."

Den ersten Schritt können seine Spieler am Mittwoch im Nachholspiel gegen das Überraschungsteam Rot-Weiß Oberhausen (19 Uhr, Stadion Niederrhein) machen. Für den kommenden Gegner hat Grammozis nur lobende Worte übrig: "Ich denke, dass die Oberhausener eine sehr gute Saison spielen. Sie haben ähnliche Stärken wie der MSV, aber ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Qualität auch gegen diesen Gegner Tore erzielen werden." Mit einem Sieg würde der Rückstand auf den BVB auf einen Punkt schrumpfen. Der amtierende Deutsche Meister würde den Atem des Reviernachbarn dann noch intensiver spüren.