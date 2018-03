Erfolglos endete für SC Werden-Heidhausen das Auswärtsspiel gegen die SG Kupferdreh-Byfang.

Der Gastgeber gewann 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Kupferdreh veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf drei Positionen. Für Kirchberger, Feifer und Patro spielten diesmal Kersten, Reichardt und Kersten. Werden-Heidhausen dagegen setzte auf die gleiche Startelf.

In der 64. Minute stellte SC Werden-Heidhausen personell um: Per Doppelwechsel kamen Victor Prudencio Fernandez und Justin Weber auf den Platz und ersetzten Khalid Waziri und Nick Hölzer. Mit dem Schlusspfiff durch k.A. siegte die SG Kupferdreh-Byfang gegen Werden-Heidhausen.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kupferdreh seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her. Die Kupferdreher knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SG Kupferdreh-Byfang elf Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. 65 Tore – mehr Treffer als Kupferdreh verbuchte kein anderes Team der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Nach 18 absolvierten Spielen stockte die SG Kupferdreh-Byfang sein Punktekonto bereits auf 38 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz.

Der Angriff von SC Werden-Heidhausen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 50-mal zu. Der Gast macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Nächster Prüfstein für Kupferdreh ist auf gegnerischer Anlage der TC Freisenbruch (Sonntag, 11:00 Uhr). Werden-Heidhausen misst sich am gleichen Tag mit Fortuna Bredeney.