Der SSV Buer und der FC Frohlinde teilten sich an diesem Spieltag die Punkte.

Das Match endete mit einem 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Frohlinde mitnichten. Der Gast kam gegen Buer zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen.

Während Buer auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel beim FC Frohlinde Wachtel, Sube und Kalan statt Janicki, Hoffmann und Pache. Als Yannik Tielker in der 63. Minute für Sahin Ferhat auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Mit dem Abpfiff von Leo Bender (Dortmund) trennten sich der SSV und Frohlinde remis.

Der SSV Buer verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Der Angriff des Gastgebers wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 48-mal zu. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt die Buerer in der Tabelle auf Platz drei.

Mit dem Gewinnen tat sich der FC Frohlinde zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt der Aufsteiger den elften Platz in der Tabelle ein. Am Freitag, den 16.03.2018 (19:30 Uhr) reist Buer zum Hombrucher SV, einen Tag später (18:30 Uhr) begrüßt Frohlinde den SSV Mühlhausen-Uelzen vor heimischer Kulisse.