Am Sonntag trafen SW Wattenscheid und die SpVgg Horsthausen aufeinander.

Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Im Hinspiel war Horsthausen mit 1:5 krachend untergegangen.

Wattenscheid nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Wieser und Langenfeld statt Schroven und Möller. Auch die SpVgg Horsthausen tauschte auf einer Position. Schulz stand für Mosemann in der Startformation.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Bekir Kilabaz für Horsthausen zur Führung (43.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Aufsteiger, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute die Horsthausener den eigenen Vorsprung aus. Abdel-Latif Boudhan traf zum 2:0 (52.). Das 3:0 für die SpVgg Horsthausen stellte Kilabaz sicher. In der 66. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Chahine Ballhout, der von der Bank für Jan Tegtmeier kam, sollte für neue Impulse bei SW Wattenscheid sorgen (68.). Ballhout beförderte das Leder zum 1:3 des Gastgebers über die Linie (76.). Am Schluss siegte Horsthausen gegen Wattenscheid.

SW Wattenscheid ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte. Durch diese Niederlage fällt die Wattenscheider in der Tabelle auf Platz zwölf.

Die SpVgg Horsthausen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Horsthausen macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zehn wieder. Als Nächstes steht für Wattenscheid eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:15 Uhr) geht es gegen den VfB Günnigfeld. Die SpVgg Horsthausen empfängt – ebenfalls am Sonntag – SV Horst-Emscher 08.