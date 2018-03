Im Spiel des FC Hillerheide gegen die Zweitvertretung der Spvgg.

Erkenschwick gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Erkenschwick II einen Erfolg geholt und einen 3:1-Sieg zustande gebracht.

Während beim FC Hillerheide diesmal Kostrzewa, Weber und Kasbrink für Fehr, Konzok und Elmas begannen, standen bei Erkenschwick II Moughli und Kajan statt Develi und Hegel in der Startelf. Sinan Özkaya war zur Stelle und markierte das 1:0 der Spvgg. Erkenschwick II (15.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Christian Konzok zum Ausgleich für Hillerheide. Ein Sieger war zur Pause noch nicht auszumachen, sodass beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden konnten. Anstelle von Samet Civkin war nach Wiederbeginn Moritz Bleyer für den FC Hillerheide im Spiel. Konzok, der von der Bank für Michell Kasbrink kam, sollte für neue Impulse beim Gastgeber sorgen (61.). Elias De Ranca verwandelte in der 72. Minute einen Elfmeter und brachte Erkenschwick II die 2:1-Führung. Die passende Antwort hatte Konzok parat, als er in der 74. Minute zum Ausgleich traf. Cemil Cem Esen sicherte der Spvgg. Erkenschwick II vor 55 Zuschauern in der 78. Minute das dritte Tor. Julian Michalski sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 86. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Hillerheide und Erkenschwick II spielten unentschieden.

Zuletzt war beim FC Hillerheide der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Das Remis bringt Hillerheide in der Tabelle voran. Die Hillerheider liegt nun auf Rang zehn.

Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher die Spvgg. Erkenschwick II aktuell nur Position 14 bekleidet. Auf den Gast passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Erkenschwicker bereits 48 Gegentreffer hinnehmen. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FC Hillerheide – Erkenschwick II bleibt weiter unten drin. Am nächsten Sonntag reist Hillerheide zum Erler SV 08, zeitgleich empfängt die Spvgg. Erkenschwick II die SG Suderwich.