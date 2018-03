Die SuS Kaiserau trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den Holzwickeder SC 2 davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Kaiserau vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der Gast mit 1:0 gewonnen.

Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Spitzenreiter und Holzwickede aus.

Trotz der Niederlage behält der HSC 2 den achten Tabellenplatz.

13 Spiele währt bereits die Serie, in der die SuS Kaiserau ungeschlagen ist. Die Kaiserauer knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kaiserau 15 Siege, drei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Der Defensivverbund der SuS Kaiserau ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 13 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Kaiserau konnte sich gegen den Holzwickeder SC 2 auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Nächster Prüfstein für Holzwickede ist Rot-Weiß Unna (Sonntag, 15:15 Uhr). Die SuS Kaiserau misst sich am selben Tag mit dem FC Roj (15:15 Uhr).