Im Spiel Viktoria Kirchderne gegen Rot-Weiß Unna trennten sich beide Gegner mit einem 2:2-Remis.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel war Unna mit 1:9 krachend untergegangen.

Kirchderne tauschte diesmal drei Spieler in der Startaufstellung. Für König, Jashanica und Schulz standen heute Türkoglu, Kube und Yigit auf dem Platz. Björn Scharfe nutzte die Chance für RWU und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast. Zum Seitenwechsel ersetzte Junior Kingsley Ndubueze von der Viktoria seinen Teamkameraden Nigel Behrends. Bei Rot-Weiß Unna kam Leon Lukas für Emrah Suludere ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (60.). Die Fans von Viktoria Kirchderne unter den 50 Zuschauern atmeten auf, als Noureddien El Yahyaoui in der 78. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Dass Unna in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas, der in der 78. Minute zur Stelle war. Mario Bunk sicherte Kirchderne nach 86 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Maurice Smialkowski (Herne) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Viktoria deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Viktoria Kirchderne in diesem Ranking auf. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Kirchderne stets gesorgt, mehr Tore als die Viktoria (48) markierte nämlich niemand in der Bezirksliga Westfalen 8. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Viktoria Kirchderne in der Tabelle auf Platz drei.

Sieben Spiele ist es her, dass RWU zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Stärke des Aufsteigers liegt in der Offensive – mit insgesamt 43 Treffern. Die Unnaer bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Kommende Woche tritt Kirchderne bei Union Lüdinghausen an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Rot-Weiß Unna Heimrecht gegen den Holzwickeder SC 2.