Die Auswärtspartie für den VfL Kamen ging erfolglos vonstatten.

Der BV Brambauer-Lünen bezwang Kamen mit 2:0. Brambauer-Lünen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel beim VfL Kamen hatte der BV Brambauer-Lünen schlussendlich mit 3:0 gewonnen.

Am Schluss fuhr Brambauer-Lünen gegen Kamen auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.

Die Saison des BV Brambauer-Lünen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Gastgeber nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte. Die Offensivabteilung von Brambauer-Lünen funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 48-mal zu. Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – die Lüner ist weiter auf Kurs.

Für den VfL Kamen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Der Gast musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Kamener insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Trotz der Niederlage bleibt Kamen auf Platz zwölf. Der BV Brambauer-Lünen tritt am kommenden Sonntag beim FC Nordkirchen an, der VfL Kamen empfängt am selben Tag den FC Overberge.