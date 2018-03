Bei der TuS Hannibal gab es für Union Lüdinghausen nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Die TuS Hannibal nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Lepinski, Shahoud und Kopuz statt Kaul, Fornell und Mazid. Auch Union Lüdinghausen tauschte auf drei Positionen. Dort standen Kvesic, Thiering und Sander für Homann, Roters und Höning in der Startformation.

Chidera Odum brachte Lüdinghausen per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (6./27.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Kadir Kopuz, als er das 3:0 für Hannibal besorgte (38.). Der vierte Streich des Gastgebers war Samir Zulfic vorbehalten (41.). Die TuS Hannibal dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Kopuz von Hannibal den Platz. Für ihn spielte Samet Kaya weiter (54.). Die letzten Zweifel der 50 Zuschauer am Sieg der TuS Hannibal waren ausgeräumt, als Zulfic in der 70. Minute das 5:0 schoss. In der Schlussphase gelang Niklas Hüser noch der Ehrentreffer für Union Lüdinghausen (78.). Insgesamt reklamierte Hannibal gegen Lüdinghausen einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Die Saison der TuS Hannibal verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von TuS Hannibal, sodass sie erst 16 Gegentore zuließ. Hannibal macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei.

Trotz der Niederlage behält Union Lüdinghausen den neunten Tabellenplatz. Mit 38 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der TuS Hannibal eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Lüdinghausen nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin. Nächster Prüfstein für Hannibal ist am Samstag, den 17.03.2018 (17:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage Eintracht Dortmund. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich Union Lüdinghausen mit Viktoria Kirchderne.