Die U19 von Rot-Weiss Essen hat das Spitzenspiel in der Niederrheinliga mit 2:1 (1:0) gegen den Wuppertaler SV gewonnen und ist damit alleiniger Tabellenführer.

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da haben wir alles umgesetzt und unser Plan ist aufgegangen", freute sich Damian Apfeld, Trainer der U19 von Rot-Weiss Essen, nach dem Sieg gegen den Wuppertaler SV.

Die Rot-Weissen hatten in den ersten 45 Minuten alles im Griff im Spiel gegen den punktgleichen Konkurrenten aus der Schwebebahnstadt. "In der ersten Halbzeit waren wir leider zu verhalten. Wir haben uns in die Defensive drängen lassen und waren zu mutlos", resümierte Wuppertals Trainer Pascal Bieler.

Die erste gefährliche Situation brachte auch direkt die Führung für die Gastgeber. Nach einem starken Ballgewinn von Nils da Costa Pereira war es Nicolas Hirschberger, der den RWE-Nachwuchs jubeln ließ (15.). Kurze Zeit später hatte der WSV die Chance auf den Ausgleich, aber Stefan Jaschin parierte stark.

Das Spiel fand vor allen Dingen zwischen den beiden Strafräumen statt. Bei den Gästen passte nicht viel zusammen. Bei den Gastgebern sah das besser aus. Die Außenspieler Yannick Debrah und Seongsun You machten viel Dampf nach vorne und setzten immer wieder Mervan Aydin ein, der ein starkes Spiel zeigte. "Mervan ist unglaublich wichtig für uns. Er ist total flexibel und hat viele Stärken", erklärte Apfeld, der Aydin den Vorzug vor Nico Köhler gab.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Jungs von der Seumannstraße attackierten früh und standen defensiv geordnet. Apfeld brachte Alkan Talas, der in der 71. Minute einen starken Konter aufzog und den Ball über Aydin zu Debrah brachte, der aus 17 Metern zum umjubelten 2:0 vollendete.

Drei Minuten später war die Essener Euphorie aber wieder dahin. Nach einem Eckball war es der eingewechselte Mike Osenberg, der die Wuppertaler per Kopfball nochmal ins Spiel brachte - 2:1 (74.).

In der Folge ging es heiß her. Die Emotionen kochten über und es wurde auf beiden Seiten immer lauter. Jaschin konnte seine Mannschaft mehrmals mit guten Paraden vor dem Ausgleich bewahren. Nach vorne waren die Aktionen dann aber zu unkonzentriert. "Wir haben unsere Konter nicht gut ausgespielt", ärgerte sich Apfeld.

Das heißt jetzt aber erstmal gar nichts. Wir haben noch zehn Spiele zu absolvieren und das wird richtig harte Arbeit Damian Apfeld (Trainer Rot-Weiss Essen)

Am Ende stehen dann aber trotzdem die drei Punkte für Rot-Weiss Essen und eine Platzierung, die sich sehen lassen kann. Die U19 ist nach dem neunten Sieg in Serie aktuell Tabellenführer und hat drei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Wuppertal. "Das heißt jetzt aber erstmal gar nichts. Wir haben noch zehn Spiele zu absolvieren und das wird richtig harte Arbeit", weiß Apfeld die Situation einzuschätzen.

Für Rot-Weiss Essen geht es am Donnerstag (15.03. / 19 Uhr) auswärts beim TSV 05 Ronsdorf weiter. Der Wuppertaler SV spielt bereits am Mittwoch (14.03. / 19:30 Uhr) auswärts gegen die SSVg Velbert.