Vor einer Woche verstarb mit Waltraud Hamraths, besser bekannt als „Walli“, ein echter Kult-Fan von Borussia Mönchengladbach.

Beim Auswärtsspiel in Leverkusen am Samstagabend nahmen die Gladbach-Fans mit einer Choreo Abschied von ihr.

Unter dem Motto „Lott jonn, Walli“ zeigten die mitgereisten Gladbach-Fans vor einem Hintergrund aus schwarzen Papptafeln ein schwarz-weißes Bild von Walli auf einem Banner.

Zudem wurde vor dem Spiel eine Schweigeminute abgehalten, an der sich auch die Leverkusener Fans beteiligten. Am Freitag will der FPMG Supporters Club dann mit einer Party am FanHaus Walli die letzte Ehre erweisen.