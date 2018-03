Dass Domenico Tedesco vor seinem ersten Besuch am Samstag im ZDF-Sportstudio “ein bisschen aufgeregt” war, war vollkommen unbegründet:

Schalkes Trainer legte einen souveränen und sympathischen Auftritt hin. Auch an der Torwand, vor der er ein bisschen Bammel hatte, war er gut in Schuss und traf zweimal.

“Zwei unten, einen oben”, hatte ihm Manager Christian Heidel als Vorgabe im Spaß mit auf den Weg nach Mainz gegeben. Heidel weiß, dass man als “Promi” an der Torwand schlecht aussehen kann: Er selbst hatte bei seinen beiden jüngsten Besuchen im Sportstudio gar nicht getroffen, Torwart Ralf Fährmann versenkte im November immerhin zwei Bälle. Den größten Druck baute Leon Goretzka auf. Auf die Frage, wie viele Treffer er von seinem Trainer an der Torwand erwarten würde, grinste Goretzka nach dem Sieg in Mainz: “Grundsätzlich streben wir ja immer nach dem Maximum…” Das wären sechs Treffer.

Tedesco konterte den lockeren Spruch im Sportstudio und richtete via Fernseh-Kamera Grüße an Goretzka aus: “Da du die Ziele öffentlich bekannt gibst, werde ich die Ziele für dich in den nächsten Spielen jetzt auch öffentlich bekanntgeben…”

Tedescos Auftritt im ZDF zeigte, wie es auf Schalke intern zugeht: Witzig - und ehrgeizig.