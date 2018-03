Die 0:6-Pleite gegen den FC Bayern München wäre für den Hamburger SV schon bitter genug gewesen. Nach der Niederlage drohen die eigenen Fans den Spielern.

Unbekannte haben am Samstag vor dem Stadion des Hamburger SV Grabkreuze aufgestellt und ein Drohplakat hinterlassen. "Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle", war auf dem Transparent am Trainingsplatz zu lesen. Daneben standen mindestens ein Dutzend schwarze Kreuze.

Die Leitstelle der Hamburger Polizei sei "durch die zuständige Wache informiert worden", teilte ein Sprecher dem Sport-Informations-Dienst (SID) mit. Weitere Auskünfte würden aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht erteilt.

Die HSV-Mannschaft befand sich am Abend noch auf der Rückreise aus München. Dort hatten die Hamburger am Nachmittag 0:6 beim FC Bayern verloren. Der Klub ist in akuter Abstiegsgefahr und droht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Bundesliga abzusteigen.

Gegen Bayer Leverkusen (1:2) hatten HSV-Anhänger ein Banner mit der Aufschrift "Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt" aufgehängt und versucht, auf das Spielfeld zu gelangen. In der Partie bei Werder Bremen (0:1) wurde durch den Einsatz von Pyrotechnik im Block der HSV-Fans beinahe ein Spielabbruch provoziert. Vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 hatte der Klub aus Angst vor einem Platzsturm die Zäune, die das Spielfeld von der Fan-Tribüne trennen, von 1,10 auf 2,20 Meter erhöht.