Es war die eiskalte Dusche für den VfL Bochum beim 1:1 (1:0) in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel: der Gegentreffer zum Ausgleich.

61. Spielminute im Bochumer Ruhrstadion. Der VfL Bochum ist auf bestem Wege den zweiten Sieg in Folge einzufahren und einen großen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt zu machen. Soeben vergab Anthony Losilla die Riesenchance zum vorentscheidenden 2:0. Und dann das: Kapitän Stefano Celozzi verliert einen Zweikampf auf Höhe des Mittelkreises und die Abwehr hält in der Folge einen verspäteten und folgenreichen Winterschlaf ab.

Diese Situation kostete den VfL am Ende den Sieg: „Wir verlieren einen Zweikampf im Mittelfeld, ich versuche dann noch in die Mitte zu rücken, bin dran und im Pressschlag mit dem Kieler. Der hat danach den Ball - dann war es schwer zu beschreiben“, beschreibt Celozzi die Situation aus seiner Sicht. Im Anschluss an die Partie wurde klar: Zu diesem Zeitpunkt war der Bochumer Kapitän schon angeschlagen: „Die Wade ist schon in der zweiten Halbzeit zugegangen. Ich habe es dann nochmal versucht.“ Erst in Minute 72 erfolgte die Auswechslung - womöglich zu spät.

Dutt lobt gegnerischen Stürmer

Doch nicht nur Celozzi hat am Gegentreffer einen entscheidenden Anteil, sondern die gesamte Bochumer Hintermannschaft. Vor dem Zweikampf rückte die Viererkette bis zur Mittellinie vor und vergaß vollständig die Absicherung. Tim Hoogland und Patrick Fabian standen nicht gestaffelt, sondern auf einer Höhe. So konnte sich Kiels Stürmer Marvin Ducksch einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Ducksch war in dieser Situation wacher und nutzte den Freiraum zum Tor. „Ducksch hat sich früher abgesetzt als die Verteidigung. Wir haben zwei Fehler gemacht: einmal den Zweikampf verloren, dann einen Moment später zurück in die Verteidigung gegangen. Der Abschluss war dann klasse“, analysierte Bochums Trainer Robin Dutt die Szene auf Nachfrage dieser Redaktion. Danach hatte der VfL durch Kevin Stöger per indirektem Freistoß zwar noch die Gelegenheit zur Antwort, letztlich blieb es aber beim verdienten Unentschieden. Dennoch: Die Chance auf einen Sieg war für den VfL da.

Durch das 1:1 bleibt der VfL Bochum tief im Tabellenkeller stecken und könnte nach dem Spieltag erneut auf dem Relegationsplatz 16 stehen.