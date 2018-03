Am 25. Spieltag der Regionalliga West trennten sich der KFC Uerdingen und der SC Verl vor 1229 Zuschauern im Grotenburg-Stadion mit 1:1 (0:1).

Mit der klaren Mission, den schwachen Start ins Jahr 2018 vergessen zu machen, wollte die Mannschaft von Michael Wiesinger mit einem Sieg gegen den Tabellenzehnten aus Westfalen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Denn mit einem Dreier wäre der vorübergehende Sprung auf Platz eins möglich gewesen. Mit Blick auf die Startformation überraschte Wiesinger mit Joshua Endres, der im Sturm den Vorzug vor Marcel Reichwein erhielt. Die Krefelder wirkten jedoch insgesamt in ihrem Offensivspiel oft zu einfallslos. Umso bitterer, dass Viktor Maier die Gäste nach 17 Minuten mit 1:0 in Führung brachte. Die Unzufriedenheit von Michael Wiesinger über die schwache erste Halbzeit seines Teams zeigte sich schon nach 36 Minuten, als Dennis Chessa für den enttäuschenden Joshua Endres ins Spiel kam. „Das tat mir leid für ihn, er hat sich den Einsatz in den zwei Wochen Training verdient. Aber im Wettkampf musst du halt auch liefern“, rechtfertigte Wiesinger den frühen Wechsel.

Trotz einer kleinen Drangphase kurz vor der Pause ging es mit einem 0:1 in die Kabinen zurück. Nach Wiederanpfiff spielten die Uerdinger zunächst wie ausgewechselt und kamen durch den Abstauber von Lucas Musculus zum Ausgleich (49.). Doch auch danach überwogen viele unnötige Fehler im Aufbauspiel, zudem mangelte es oft an Tempo. „Wir waren nicht wach und aggressiv genug“, beklagte Michael Wiesinger, dessen Mannschaft das Spiel in der 90. Minute durch Lucas Musculus eigentlich noch für sich hätte entscheiden müssen. „Da fehlte dann die letzte Konsequenz und Power“, berichtete der 45-Jährige voller Enttäuschung über den verpassten Sieg. Am Ende war der KFC Uerdingen nicht kaltschnäuzig genug. Demnach fordert Michael Wiesinger am Dienstag in Essen Verbesserungsbedarf in vielen Bereichen.

Verl schaltet Uerdingen clever aus

Sein Trainerkollege Guerino Capretti konnte mit dem Zähler beim Topfavoriten auf den Drittliga-Aufstieg am Ende sehr gut leben. Seine Mannschaft hat den KFC über 90 Minuten mehr als gut beschäftigt. „Es war ein sehr intensives Spiel. Das hat natürlich viel Kraft gekostet. Die Jungs haben sich in jeden Ball reingeworfen. Auch wenn wir wussten, dass es brutal schwer wird zu verteidigen“, lautete das Fazit des 36-Jährigen. Für den SC Verl geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln II weiter.