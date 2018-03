Der Bonner SC verliert das Spiel gegen Westfalia Rhynern mit 1:2 und damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Rhynern war im Hinspiel gegen Bonn zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Der BSC veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf einer Position. Für Kaiser spielte diesmal Bors. Westfalia Rhynern dagegen setzte auf die gleiche Startelf. Kempes Waldemar Tekiela nutzte die Chance für Rhynern und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Beim Bonner SC kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marcel Kaiser für Günter Mabanza in die Partie. Salvatore Gambino versenkte die Kugel zum 2:0 (51.). Vor 400 Besuchern gelang Daniel Somuah in der 53. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Bonn. Schließlich strich Westfalia Rhynern die Optimalausbeute gegen den BSC ein.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Bonner SC. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei. Der Gastgeber hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne.

Rhynern kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zwölf zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Mit erschreckenden 48 Gegentoren stellt das Schlusslicht die schlechteste Abwehr der Liga. Im Tableau hat der Sieg des Aufsteigers keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 18. Am Freitag, den 16.03.2018 (19:30 Uhr) reist Bonn zur Reserve von Borussia Mönchengladbach, einen Tag später (14:00 Uhr) begrüßt Westfalia Rhynern Rot-Weiss Essen vor heimischer Kulisse.