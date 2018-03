Nach dem Abpfiff der 2:3-Niederlage gegen Wattenscheid machte sich bei Rot-Weiss Essen Ratlosigkeit breit. Ein ordentliches Spiel, dennoch keine Punkte auf der Haben-Seite.

Als die Spieler von Rot-Weiss Essen nach der Partie die Mixed-Zone betraten, sagten die Blicke mehr als tausend Worte. Denn sie sagten nicht nur reine Enttäuschung über die 2:3-Pleite gegen Wattenscheid aus. Es war Fassungslosigkeit. Wieder einmal sind sie über individuelle Fehler gestolpert, mussten die Beschimpfungen des eigenen Anhangs ertragen und waren ratlos, wie man diesen eigentlich vermeintlich sicher geglaubten Sieg noch abgeben konnte.

Als Kevin Grund nach dem Duschen aus der Kabine in Richtung Pressevertreter zurückkehrte, war seine Laune unverändert. Dennoch stellte er sich den Fragen, auch wenn es für ihn schwierig war, überhaupt Worte zu finden: „Wir müssen uns bei allen Fans entschuldigen“, sagte er mit geknickter Miene und meinte es ernst. In der Winterpause hatte er sich als Praktikant bereits mit einigen ehemaligen Dauerkarteninhabern auseinandergesetzt. „Dieses Spiel konnten wir eigentlich nicht verlieren. Ich kann mich vor den Gegentoren an keine Szene erinnern, in der sie gefährlich aufs Tor geschossen haben.“

Ansätze an diesem Abend, woran es denn lag, waren nicht wirklich möglich: „Wir waren in den entscheidenden Szenen nicht da. Das erste Gegentor kann passieren. Beim zweiten pennen wir, vor dem dritten haben wir einen unnötigen Ballverlust. Wir müssen nach dem 2:1 das Ding über die Bühne bringen.“ Was ihm danach jedoch durch den Kopf ging, als im Wattenscheider Torjubel der Schlusspfiff ertönte? „Gar nichts. Einfach Enttäuschung. Keiner hat damit gerechnet, dass wir verlieren. Wir waren in allen Belangen besser, haben richtig viele gute Dinge gemacht und stehen mit null Punkten da.“

Ein wohl nur sehr kleiner Trost-Ansatz: Am kommenden Dienstag geht es bereits mit dem nächsten Heimspiel gegen den KFC Uerdingen weiter. Die Krefelder Star-Truppe will an der Hafenstraße die Tabellenführung zurückerobern. Grund: „Wir müssen weitermachen. Es bringt ja nichts, weiter enttäuscht zu sein. Ich glaube, wenn wir die Dinge machen, die wir gegen Wattenscheid hauptsächlich gemacht haben, werden wir ein gutes Spiel abliefern. Wir müssen in den entscheidenden Situationen besser da sein. Aber direkt nach dem Spiel ist es schwer, daran zu denken.“