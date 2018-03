Die Fans der SG Wattenscheid 09 haben ein spannendes und ereignisreiches Wochenende vor sich. Dieses startete mit einem 3:2-Sieg bei Rot-Weiss Essen.

Nur einen Tag nach diesem tollen Spiel an der Hafenstraße werden an der Lohrheide zukunftsweisende Entscheidungen getroffen. Um 13 Uhr trifft sich der Aufsichtsrat um den aktuellen Vereinschef Oguzhan Can zu einer mehrstündigen Tagung. In dieser soll über den Kader, den Etat, das Ziel und viele andere Dinge wie Sponsoren, Marketing gesprochen und auch Entscheidungen getroffen werden, die vor Montag wohl nicht bekanntgegeben werden.

Wir haben am Samstagmorgen mit Oguzhan Can gesprochen.

Oguzhan Can, wie haben Sie den 3:2-Sieg in Essen erlebt?

Ich war natürlich im Stadion vor Ort und habe mich riesig gefreut. Die Jungs haben bis zum Ende an sich geglaubt und den Sieg verdient. Vielleicht war Essen fußballerisch die bessere Mannschaft, aber unsere Jungs haben das größere Herz gehabt. Das war ein toller Freitagabend.

Was ging in Ihnen beim Siegtor von Berkant Canbulut vor?

(lacht) Ich bin ausgeflippt. Mein Vordermann hat wahrscheinlich noch heute Schmerzen. Ich habe ihn vor Freude geboxt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Das war der Wahnsinn. So etwas habe ich live im Stadion noch nicht erlebt. Eine tolle Geschichte für die Mannschaft, das Trainerteam, alle Verantwortlichen und unsere tollen Fans.

Wie zufrieden sind Sie bislang mit dem sportlichen Abschneiden?

Wir hätten natürlich gerne ein, zwei Spiele mehr gewonnen. Aber insgesamt sind wir zufrieden. Der Trainer holt schon das Maximum aus der Mannschaft raus.

Aus dem aktuellen Kader haben mit Hendrik Zimmermann und Kim Chang nur zwei Spieler gültige Verträge für die neue Saison. Müssen sich die Fans sorgen machen?

Nein. Wir haben noch mehrere Jungs, mit den wir Gespräche geführt haben und uns einig sind. Am Samstag werden wir intern alles auf den Tisch legen und über die Zukunft sprechen. Wir wollen auch in der kommenden Saison eine gute Mannschaft ins Rennen schicken. Zu Wochenbeginn werde ich mit Sicherheit mehr sagen und vielleicht auch ein paar Zahlen, was zum Beispiel den Etat für die nächste Saison betrifft, nennen können.