Mit leeren Händen endete für den SV Krechting die Auswärtspartie gegen die SF Königshardt.

Der Gastgeber gewann 4:1. Königshardt ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Absteiger bei Krechting mit 1:0 für sich entschieden.

SFK nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Bayram und Hoppe statt Klempel und Kriegisch. Auch der SVK tauschte auf einer Position. Koloske stand für Voigtländer in der Startformation.

55 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SF Königshardt schlägt – bejubelten in der achten Minute den Treffer von Joel Bayram zum 1:0. Für das 2:0 von Königshardt sorgte Denis Karic, der in Minute 20 zur Stelle war. Luca Flak musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Jan Lantermann weiter. Jannik Hoppe vollendete zum dritten Tagestreffer in der 22. Spielminute. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marvin Uebbing in der 23. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. SFK konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der SF Königshardt. Tobias Biegierz ersetzte Dusan Trebaljevac, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Nico Schmelt verwandelte in der 70. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Königshardt auf 4:1 aus. Am Schluss schlug die Königshardter den SV Krechting vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Zehn Spiele ist es her, dass SFK zuletzt eine Niederlage kassierte. Die bisherige Spielzeit der SF Königshardt ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Sportfreunde verbuchte insgesamt 14 Siege und zwei Remis und musste erst sieben Niederlagen hinnehmen. In der Defensive von Königshardt greifen die Räder ineinander, sodass SFK im bisherigen Saisonverlauf erst 24-mal einen Gegentreffer einsteckte. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die SF Königshardt liegt nun auf Platz drei.

Krechting baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Mit erst 27 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Die Krechtinger macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang 15 wieder. Königshardt tritt am kommenden Sonntag beim VfB Bottrop an, der SVK empfängt am selben Tag die SpVgg Friedrichsfeld.