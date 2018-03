Das 1:0 des SV Westfalia Rhynern gegen den SC Wiedenbrück vom Mittwochabend hat etwas Historisches. Denn noch nie musste ein neuer Trainer in der Regionalliga so lange auf sein Debüt warten.

Torsten Garbe war am 21. November 2017 als Nachfolger des zurückgetretenen Holger Wortmann vorgestellt worden. Der Gymnasiallehrer wartete aber lange Zeit vergebens auf sein Debüt. Nach Garbes Amtsantritt wurden gleich achtmal Spiele des SV Westfalia Rhynern abgesagt, so dass der Rhynern-Trainer erst am 7. März 2018 sein Debüt feiern konnte. Nach 107 Tagen.

"Wir haben versucht, uns mit Testspielen über Wasser zu halten, vernünftig zu trainieren und ein gutes Klima in der Mannschaft zu schaffen. Zweimal haben wir zusammen Pizza gegessen — das gehört natürlich auch dazu", erklärt der 39-Jährige dem Magazin "11Freunde", wie er die die lange Zeit ohne die Ligaspiele überbrückte.

Am Samstag geht es für das Schlusslicht der Regionalliga West schon weiter. Dann kämpft der Aufsteiger um wichtige Punkte beim Bonner SC. Garbe freut sich auf die nächsten Herausforderungen: "Wir werden fast immer englische Woche haben, in zehn, elf Wochen 18 Spiele. Dabei sind noch nicht einmal alle Spiele angesetzt. Dementsprechend trainieren wir weniger und spielen mehr, das freut die Spieler natürlich. Wenn der Winter zurückkommt, wird es aber richtig eng."

Übersicht der Regionalliga-West-Nachholspiele

Noch ohne Termin:

SC Verl - BVB II (6. Spieltag)

A. Aachen - Vik. Köln (21. Spieltag)

Westf. Rhynern - WSV (22. Spieltag)

Vik. Köln - RWO (22. Spieltag)

Bonn - Wegberg-Beeck (23. Spieltag)

D’dorf II - Rödinghausen (23. Spieltag)

WSV - Gladbach II (23. Spieltag)

BVB II - SC Verl (23. Spieltag)

SC Verl - WSV (24. Spieltag)

M’gladbach II - KFC (24. Spieltag)

Wattenscheid 09 - Bonn (24.Spieltag)

RWO - Wiedenbrück (24. Spieltag)

Westf. Rhynern - Köln II (24. Spieltag)

Mit Termin

Dienstag, 6. März, 19 Uhr:

Gladbach II - Erndtebrück (20. Spieltag)

Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr:

W. Rhynern - Wiedenbrück (12. Spieltag)

Dienstag, 13. März, 19.30 Uhr:

RWE - KFC Uerdingen (20. Spieltag)

Dienstag, 13. März, 19 Uhr:

BVB II - 1. FC Köln II (16. Spieltag)

Dienstag, 20. März, 19.30 Uhr:

Wegberg-Beeck - WSV (20. Spieltag)

Bonner SC - 1. FC Köln II (20. Spieltag)

Erndtebrück - SC Verl (21. Spieltag)

RWO - Rödinghausen (21. Spieltag)

Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr:

BVB - Westf. Rhynern (21. Spieltag)

Mittwoch, 28. März, 19 Uhr:

D’dorf II - M’gladbach II (21. Spieltag)

Aachen - TuS Erndtebrück (24. Spieltag)

Dienstag. 3 April:

W. Rhynern - A. Aachen (18 Uhr, 17. Spieltag)

Rödinghausen - BVB II (19.30 Uhr, 24. Spieltag)

Wegberg-Beeck - RWE (19.30 Uhr, 24. Spieltag)

Dienstag, 10. April, 19 Uhr:

W. Rhynern - D’dorf II (19 Uhr, 20. Spieltag)

Uerdingen - Wegberg-B. (19.30 Uhr, 21. Spieltag)

Mittwoch, 11. April:

Rödinghausen - A. Aachen (19 Uhr, 20. Spieltag)

WSV - Rot-Weiss Essen (19.30 Uhr, 19. Spieltag)

Dienstag, 17. April, 19.30 Uhr:

Viktoria Köln - SC Wiedenbrück

Mittwoch, 18. April, 19 Uhr:

Gladbach II - BVB II (22. Spieltag)

WSV - Wattenscheid 09 (21. Spieltag)

Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr:

Bonn - Rödinghausen (11. Spieltag)

Erndtebrück - W.Rhynern (19. Spieltag)

Wegberg-B. - Köln II (22. Spieltag)

Wiedenbrück - RWE (23. Spieltag)

Dienstag, 1. Mai:

SV Rödinghausen - Erndtebrück (14 Uhr, vom 22. Spieltag)

SC Wiedenbrück – Bonner SC (16 Uhr)