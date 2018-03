Viktoria Goch kam im Gastspiel bei SF Broekhuysen trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Broekhuysen zog sich gegen Goch achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Viktoria hatte mit 3:0 gewonnen.

Broekhuysen nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Jacobs, Schaffers und Elspaß statt Schmitz, Schurawlow und Weymanns. Auch Goch tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Gisberts und Offermanns für Ercan und Braun in der Startformation.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für SF Broekhuysen schlägt – bejubelten in der dritten Minute den Treffer von Sebastian Clarke zum 1:0. Bevor es in die Pause ging, hatte Marvin Gisberts noch das 1:1 der Viktoria parat (41.). Bis Schiedsrichter Jan Bongartz den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Klaas Gerlitzki von Viktoria Goch den Platz. Für ihn spielte Dustin Lingen weiter (50.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Broekhuysen mit Goch kein Sieger ermittelt.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SF Broekhuysen nur fünf Zähler. Durch den Teilerfolg verbessert sich der Gastgeber im Klassement auf Platz zwölf.

Das Unentschieden wirkt sich auf die Tabellenplatzierung der Viktoria aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht. Vor heimischem Publikum trifft Broekhuysen am nächsten Sonntag auf den TSV Wachtendonk-Wankum, während Viktoria Goch am selben Tag GSV Moers in Empfang nimmt.