Schalkes Trainer Domenico Tedesco überrascht mit seiner Aufstellung beim Auswärtsspiel in Mainz (20.30 Uhr/Opel Arena) und ändert sein Team auf vier Positionen.

Leon Goretzka, der sich nach seinen Fußproblemen fit zurückgemeldet hat, sitzt ebenso auf der Bank wie Sechser Max Meyer, der bisher bis auf die Partie gegen Hoffenheim (Gelbsperre) immer in der königsblauen Startformation gestanden hatte.

Youngster Weston McKennie, der sich im Januar gegen Hannover eine Bänderverletzung zugezogen hatte, steht erstmals im neuen Jahr wieder in der Schalker Startelf. Alessandro Schöpf, der zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war, darf ebenfalls gegen die Rheinhessen beginnen. In der Abwehr ist Thilo Kehrer wieder dabei. Guido Burgstaller kehrt nach abgebrummter Gelbsperre in den Angriff zurück.

Für Amine Harit, der in Mainz mit einem Einsatz gerechnet hatte, ist überhaupt nicht im 18er-Kader. Trainer Tedesco hatte seinen Shooting-Star zuletzt nur als Joker gebracht, weil er bei ihm Kräfteverschleiß festgestellt hatte.

Startelf: Fährmann – Kehrer, Naldo, Nastasic – Schöpf, McKennie, Bentaleb, Caligiuri – Di Santo, Burgstaller, Pjaca.

Reservebank: Nübel (Tor), Konoplyanka, Goretzka, Meyer, Konoplyanka, Stambouli, Oczipka, Embolo.