Der VfL Repelen errang am Donnerstag einen 3:1-Sieg über den VfL Rhede.

Das Hinspiel bei Repelen hatte Rhede schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Der VfL startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Teriete und Heller für Volks und Giese. Auch der VfL stellte um und begann mit Etuk und Ameti für Özcan und Etuk. Ben Etuk nutzte die Chance für den VfL Repelen und beförderte in der vierten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Nach nur 14 Minuten verließ Robin Ring vom VfL Rhede das Feld, Philipp Volks kam in die Partie. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Volks für Rhede aus (49.). Für das zweite Tor von Repelen war Yuto Kizaki verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:1 besorgte. Kurz vor Ultimo war noch Yassin Ait Dada zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gastes verantwortlich (81.). Als Schiedsrichter Bektas Bicici die Begegnung schließlich abpfiff, war der VfL vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den elften Platz in der Tabelle ein.

Trotz der drei Zähler macht der VfL im Klassement keinen Boden gut. Der VfL Repelen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der VfL Rhede zur Spvgg. Sterkrade-Nord, während Repelen am selben Tag beim ESC Rellinghausen antritt.