Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der SC Wiedenbrück am Mittwochabend in Rhynern kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 0:1-Niederlage.

Wiedenbrück ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Team von Björn Mehnert blamierte sich beim Tabellenletzten.

Westfalia Rhynern nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Buschening, Tekiela und Polk statt Hönicke, Andzouana und Homann. Auch SC Wiedenbrück tauschte auf drei Positionen. Dort standen Duschke, Strickmann und Harrer für Mohammad, Geisler und Celik in der Startformation.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Westfalia Rhynern und Wiedenbrück ohne Torerfolg in die Kabinen. Für den Führungstreffer von Rhynern zeichnete Kempes Waldemar Tekiela verantwortlich (58.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen den SCW ein Dreier heraus.

Westfalia Rhynern beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Das Schlusslicht bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten.

In den letzten fünf Partien ließ Wiedenbrück zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs. Die Ostwestfalen belegen in der Tabelle weiterhin Platz sechs. Das nächste Mal ist Rhynern am 10.03.2018 gefordert, wenn man beim Bonner SC antritt. Der SCW trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf FC Wegberg-Beeck.