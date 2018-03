Vor dem Revierderby in der U19 stehen der BVB und Schalke punktgleich an der Tabellenspitze der A-Junioren-Bundesliga. Im direkten Vergleich entscheidet sich, wer oben bleibt.

Am Sonntag (11. März, 11 Uhr) geht es für beide Teams um mehr als nur Prestige. Sportlich kann das Gipfeltreffen über die beste Ausgangsposition im Zweikampf um die U19-Westmeisterschaft entscheiden. Von einer Wachablösung und einer dritten Meisterschaft in Folge will BVB-Trainer Benjamin Hoffmann aber auf keinen Fall sprechen. Auch für Schalke-Trainer Norbert Elgert ist noch lange keine Entscheidung gefallen. Elgert erklärte schpn nach dem Spiel gegen Paderborn: "Da ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Das kann bei der Drei-Punkte-Regel alles sehr schnell gehen."

Im Derby kann alles passieren

Die Dortmunder gehen nach dem 5:0-Kantersieg gegen Armina Klosterhardt mit viel Auftrieb in das anstehende Derby. Austragungsort ist wieder der Rasenplatz der Gesamtschule Ückendorf. "Die Jungs sind heiß und wollen unbedingt spielen", sagt Hoffmann. Personell kann der BVB-Trainer weiterhin aus den Vollen schöpfen. Nach der bislang einzigen Trainingseinheit in dieser Woche fällt kein Spieler aus. Aufgrund der zuletzt hohen Belastung gab Hoffmann seinen Jungs am Dienstag trainingsfrei. Wer dann gegen die Königsblauen im Kader steht, entscheidet Hoffmann nach der Trainingsleistung. "Natürlich will jeder dabei sein, beide Teams kennen sich schon lange".

"Wie man schon in der Vergangenheit oftmals beobachten konnte, ist ein Derby auch im Jugendbereich ein Spiel, in dem wirklich alles passieren an. Jede Mannschaft kann gewinnen. Es können sich aber auch beide neutralisieren", meint Hoffmann. Er könne deshalb auch keine Prognose darüber abgeben, wer im Derby Favorit ist.

Der BVB-Trainer erwartet gegen die Königsblauen ein emotionales Spiel. "Die Schalker werden vor allem über ihre Mentalität in die Partie finden", vermutet er. Hoffmann warnt außerdem, dass sie eine generell gefährliche Truppe haben. "Sie sind aufgrund vieler guter Einzelspieler enorm spielstark. Man sollte sie aber auch aus der Distanz nicht unterschätzen. Mit Florian Krüger haben sie zudem einen sehr treffsicheren Stürmer in ihren Reihen", zählt Hoffmann die Schalker Qualitäten auf. Krüger steht mit derzeit elf Saison-Toren auf Platz vier der Torjäger-Liste. Doch auch die Dortmunder haben einen Torjäger. Emre Aydinel führt das Klassement mit 16 Treffern an.

Statistiken sind uninteressant

Die bessere Bilanz in U19-Derbys des S04 ist Hoffmann herzlich egal. Von den letzten zehn Derbys konnte die Borussia nur drei für sich entscheiden. Neben zwei Unentschieden gingen die restlichen fünf Partien an die U19 des FC Schalke. Das Hinspiel in dieser Spielzeit hat der Nachwuchs der Schwarz-Gelben aber mit 3:1 für sich entschieden.

"Ich beschäftige mich mit der saisonübergreifenden Bilanz nicht. Viel interessanter sind für mich die jahrgangsübergreifenden Statistiken. Die sind relativ ausgeglichen. Dennoch haben Zahlen am Sonntag keine Bedeutung", unterstreicht Hoffmann.

Welches Team am Ende das Derby für auch für sich entscheidet: Hoffmann ist wichtiger, dass "der Westen eine gute Jugendarbeit" macht. "Beide Vereine machen das bislang hervorragend. Ohne diesen ewigen Zweikampf zwischen Schalke und dem BVB wäre das möglicherweise gar nicht möglich. Beide Mannschaften pushen sich immer und immer wieder zu Höchstleistungen", lobt Hoffmann die Jugendarbeit beider Vereine.