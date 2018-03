Auf dem ersten Blick liegt Borussia Dortmund II deutlich hinter Viktoria Köln zurück. Acht Punkte sind es. Aber: Der BVB II hat zwei Spiele weniger als die Viktoria ausgetragen. Nun kommt es zum direkten Duell.

Dass die Gastgeber am Samstag (14 Uhr) im heimischen Stadion Rote Erde alles dafür unternehmen werden, damit die Punkte in Dortmund bleiben, weiß auch Olaf Janßen. Der Viktoria-Trainer, dem seine Mannschaft zum Einstand einen 5:1-Kantersieg schenkte, warnt vor dem BVB II: "Ich habe die Dortmunder beim 4:2 Wattenscheid gesehen. Das ist eine richtig starke U23-Truppe. Sie wird gegen uns extrem heiß sein. Bei einem Sieg wäre die Borussia zurück im Geschäft."

Die Viktoria ist auf einen hoch motivierten Gastgeber vorbereitet. Trainer Janßen hat Respekt, aber keine Angst vor den Schwarz-Gelben. Muss er auch nicht: Die Viktoria ist ebenfalls in einer tollen Frühform. Dass es nach dem Trainerwechsel viele Dinge schon im ersten Spiel so gut klappen, erfreut Janßen: "Man hofft natürlich immer, dass die Jungs alles so umsetzen wie es sich der Trainer vorstellt. Gegen Düsseldorf sah das gut aus. Trotzdem: Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Jungs etwas zu sorglos waren. Wir müssen aber bis zum letzten Schiedsrichter-Pfiff konzentriert sein und dürfen nicht nachlassen. Nur dann wird man auch belohnt."

Wer sich im Spitzenspiel am Samstag belohnt, ist völlig offen. Dortmund II gegen die Viktoria, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Der beste Angriff (Viktoria Köln) trifft auf die zweitbeste Abwehr (BVB II). Beide Mannschaften haben bisher nur vier Niederlagen kassiert. "Ich erwarte ein enges Spiel. Wir werden viel investieren müssen, um am Ende die Nase vorn zu haben", betont BVB-II-Trainer Jan Siewert.

Dass die Dortmunder die Begegnung unbedingt gewinnen müssen, um weiter vom Titel träumen zu dürfen, ist für Siewert nicht so wichtig: "Wir haben hier einen anderen Auftrag als aufzusteigen. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel und lassen uns nicht beirren."