TuS Haltern tritt am Mittwochabend (7. März, 19.45 Uhr) zum Nachholspiel der Oberliga Westfalen bei der U21 des SC Paderborn an. Die Ostwestfalen befinden sich im Höhenflug.

Eigentlich eine klare Sache: Der TuS Haltern als Tabellendritter, muss beim SC Paderborn II, dem Fünfzehnten, ran. Dieser Platz bedeutet den Gang in die Westfalenliga. Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Mit zwei Siegen in Folge haben die Ostwestfalen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Unter anderem musste sich der 1. FC Kaan-Marienborn geschlagen geben. Als Spitzenreiter wohlgemerkt. Auch der Schalker Zweitvertretung trotzten die Schwarz-Blauen einen Punkt ab. Magnus Niemöller, Trainer des TuS Haltern, weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt.

Er bezeichnet das Team des SCP als ein "in Summe komplettes Paket", wie er auf der Vereinshomepage zitiert wird. Besonders auf die taktische Disziplin des Gegners hebt Niemöller hervor. "Sie haben klare taktische Abläufe und führen diese auf einem unglaublich hohen Level mit klasse Spielern auf jeder Position aus", schätzt er die Paderborner ein.

Doch auch seine Mannschaft geht mit Rückenwind in die Partie. Nach zuletzt drei Siegen in Folge und einem torreichen 5:1-Sieg gegen Sportfreunde Siegen, hat die Elf von der Stausee-Kampfbahn die Tabellenspitze im Blick. Niemöllers Schützlinge liegen zwar drei Punkte hinter Spitzenreiter Kaan-Marienborn, haben aber noch eine Partie mehr auszutragen.

Wirklich zufrieden war er nach dem 5:1 aber nicht. Damit zeigt er auch direkt auf, welche Aspekte gegen die U21 des SC Paderborn verbessert werden müssen. "Uns fehlte etwas die Klarheit und die Selbstverständlichkeit, bestimmte Spielsituationen einfacher zu lösen", resümierte er auf der Internet-Seite des Vereins.

Wie viele andere Vereine auch, kämpfen die Haltener ebenfalls gegen die Grippewelle. Niemöller hat die Hoffnung, dass er in der Wochenmitte wieder einige Spieler zum Training erwarten kann. Dadurch erhofft er sich eine Entlastung der anderen Spieler, da in den nächsten Wochen aufgrund von Nachholspielen noch englische Wochen anstehen.