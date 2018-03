Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 subventioniert die Fanbusse zum Kellerduell beim 1. FC Köln am 7. April (15.30 Uhr/Sky).

Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, kostet ein Ticket für den Fanbus deshalb nur fünf Euro.

Vor dem Auswärtsspiel in Hamburg am vergangenen Samstag (0:0) war der Sonderzug für 500 Mainz-Fans wegen einer Streckensperrung ausgefallen. Die Vereinsverantwortlichen hatten daraufhin für die Fans spontan ein Public Viewing in der Arena organisiert.