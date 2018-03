Vor genau einem Jahr hat Domenico Tedesco seinen Trainerjob bei Erzgebirge Aue angetreten - Schalkes Trainer kennt sich also auch in der 2. Liga noch gut aus.

Und das könnten sich die Königsblauen bei der aktuellen Sichtung nach möglichen Neuzugängen zunutze machen. “Selbstverständlich scouten wir die 2. Liga”, sagte Tedesco am Donnerstag: Wenn sich dort “Juwelen wie Cedric Teuchert” finden ließen, dann müsse Schalke vor Ort sein.

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstag fünf Spieler aus der 2. Liga genannt, die aktuell auf der Schalker Beobachtungsliste stehen würden: Tim Leibold, Eduard Löwen und Kevin Möhwald (alle 1. FC Nürnberg), Steven Skrzybski (Union Berlin) und Nicklas Hauptmann (Dynamo Dresden). Tedesco bestätigte die Namen nicht und schwächte ab: “Wenn wir jeden Spieler verpflichten würden, der in der Zeitung steht, bräuchten wir noch eine weitere Mannschaft.” Interessant aus dem Quintett könnten aber in der Tat Nicklas Hauptmann und Eduard Löwen sein.

Dass Schalke auch in die 2. Liga blickt, ist für Tedesco aber nicht der gesonderten Erwähnung wert: “Das Gleiche gilt auch für alle anderen Ligen.”